Inacio Pià, ex Azzurro: “Il Napoli riparta dalla vittoria e dal recupero degli infortunati”

In ‘Arena Maradona’ , Inacio Pià, ex attaccante del Napoli. “Nel primo tempo si è visto un Napoli in confusione. Nella ripresa, invece, la squadra ha lottato. Dispiace uscire col Granada. Ma il Napoli e Gattuso vivono un momento particolare. Anche il tecnico, in questo periodo, è poco lucido. Maksimovic? Quando sei in scadenza, un po’ giochi condizionato. Però non bisogna mai dimenticare di dover rispettare il club di appartenenza. In questo caso il Napoli. Ovvero una squadra gloriosa. Europa? Prima di tutto si riparte dalla vittoria contro il Granada. Certo, non è bastata per passare il turno, ma si è trattato comunque di una gara vinta. Il recupero di gente come Mertens, Ghoulam e Osimhen, può permettere al Napoli di lottare per la Champions. Non sarà facile. Però il Napoli ha l’obbligo di provarci. Osimhen? Come tutti, anche io mi aspettavo di più da Osimhen. Lo ritengo un calciatore molto interessante. Peccato sia stato condizionato dagli infortuni. E dal Covid. Andrei piano con i giudizi. In questo momento, nel Napoli, fanno fatica tutti”.

Fonte: Radio Crc