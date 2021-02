Iezzo avvisa il Napoli: “Il Benevento difficile per tutte le big”

Nel corso di Calcio, amore e fantasia su Piùenne, l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha parlato della sfida al Benevento: “Seguo dall’inizio dell’anno il Benevento ed è difficile da affrontare, soprattutto per le grandi. In non possesso si coprono bene, sono molto bravi nelle ripartenze avendo velocità davanti. E’ una gara difficile per il Napoli, affronta una squadra anche in forma ed in un buon momento, ma ora bisogna dare un segnale. Soffrire pure col Benevento? No, ma come rosa per me è superiore al Granada ed il Napoli pure col Granada ha sofferto”.