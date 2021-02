Hysaj piace al PSG, offerta per l’azzurro in scadenza

Il contratto con il Napoli di Elseid Hysaj scadrà il prossimo giugno e il futuro del terzino albanese sarà lontano dall’azzurro: più volte l’ha ricordato il suo agente Mario Giuffredi pungolando anche il club alla ricerca di una trattativa per il rinnovo mai veramente iniziata. Oltre la Roma, però, che potrebbe essere interessata al calciatore, adesso sembra aprirsi una nuova pista estera.Ed è una pista importantissima quella che porterebbe al Paris Saint Germain: secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il club di Leonardo starebbe guardando in giro per l’Europa vari profili di calciatori in scadenza, da Georginio Wijnaldum a David Alaba, fino appunto a Elseid Hysaj. La priorità del club francese è mantenere a Parigi tutti i campioni, magari provando a risparmiare con qualche colpo importante sul mercato degli svincolati.

Fonte : il Mattino.it