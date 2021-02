Giuseppe Mascara, ex Azzurro: “Osimhen può diventare uno dei migliori…”

In “Arena Maradona”, Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli:

“Non me ne voglia Osimhen. Ma il Napoli avrebbe avuto bisogno di un bomber già pronto. Secondo me, in prospettiva, Osimhen può diventare uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Però Gattuso avrebbe dovuto poter contare su un attaccante da 20 gol. In grado di permettere a Osimhen di crescere. Napoli è una piazza bellissima. Ma che non ti aspetta. A maggior ragione, se consideriamo il fatto che, negli anni scorsi, il posto in attacco occupato da Osimhen apparteneva a gente del calibro di Cavani e Higuain. Le tante assenze? Avrei voluto vedere il Napoli al completo. Per una porzione più ampia di stagione. Chissà adesso dove sarebbe. Sento tante critiche nei confronti di Gattuso. Ma nel caso venisse esonerato, chi verrebbe al suo posto? A tre mesi dalla fine del campionato, il Napoli rappresenterebbe una patata bollente di difficile collocazione. Sia chiaro, per il club azzurro, in condizioni normali, ci sarebbe la fila. Ma adesso è giusto andare avanti con Gattuso. Anche perché conosce vita, morte e miracoli del gruppo. Si gioca ogni tre giorni. Un altro allenatore avrebbe difficoltà a risollevare la situazione”.

Fonte: Radio Crc