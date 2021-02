Gattuso agli azzurri: “Dobbiamo diventare una squadra che sa quello che vuole”

Da ieri il Napoli sa che c’è rimasto un solo traguardo per la stagione, conquistare la zona Champions, difficile, vista la concorrenza, ma non impossibile. A patto che si recuperano gli infortunati e si ritrova la compattezza nel corso delle partite. Per questo che ieri Gattuso ha parlato ai suoi calciatori: “Sono rimaste 16 partite, in palio ci sono tanti punti e se non ci deprimiamo, tutto può accadere. Da qui a fine stagione dovremo diventare una squadra che sa quello che vuole”. Insomma ci vorrà un’inversione ad U per dare un cambio alla stagione e centrare il traguardo della Champions.

La Redazione