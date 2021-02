G. Carboni sul derby campano: “Gattuso è vittima di una stagione difficile”

Napoli – Benevento? “I sanniti stanno facendo un campionato importante, hanno pagato lo scotto della scorsa breve permanenza in A e sembrano aver appreso la lezione entrando nella giusta mentalità. Con la Roma hanno fatto un’ottima partita, hanno contenuto molto l’esuberanza degli uomini di Fonseca. Inzaghi, da attaccante qual era, dà molta importanza a Lapadula, un giocatore fondamentale che tiene palla e dà la profondità. Col Napoli mi aspetto una partita a viso aperto, non ha senso a questo punto del campionato chiudersi dietro. Gli azzurri sono in difficoltà, dispiace per Gattuso, lo ritengo un bravo tecnico nonostante quest’annata. Può capitare, nella carriera di un allenatore, una stagione difficile. Mancano troppi giocatori importanti”