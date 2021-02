(Formazioni) Napoli-Benevento, Rahmani al centro della difesa. Due ballottaggi per Inzaghi

Domani pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà il derby Napoli-Benevento per la quinta di ritorno. Per mister Gattuso iniziano ad arrivare buone notizie dall’infermeria. Ieri si sono allenati con il gruppo: Ospina, Hysaj e Demme, ma tutti e tre dovrebbero partire dalla panchina. Al centro della difesa spazio a Koulibaly e Rrahmani, con Ghoulam a sinistra. In attacco ancora spazio ad Insigne, Zielinski e Petagna falso nueve. Per i sanniti due i ballottaggi: a sinistra Foulon-Barba, mentre a destra Depaoli-Letizia. In attacco spazio a Lapadula, mentre Roberto Insigne partirà dalla panchina.

Fonte: CdS