Europa League – Sorteggio fortunato per i nostri ex avversari del Granada

Gli spagnoli affronteranno i belgi del Molde negli ottavi di Europa League: un fortunato abbinamento, per Martinez e i suoi uomini ci sono buone possibilità di proseguire in questa avventura internazionale. Più complicata la situazione per le altre due italiane rimaste in corsa: il Milan, che ha superato i sedicesimi a fatica, affronterà il Manchester United mentre la Roma dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakthar Donetsk, la ex squadra del tecnico Fonseca. Fonte: Il Mattino