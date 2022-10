ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – B. Orsi (dif. Sassuolo): “Obiettivi? Apprendere il più possibile da calciatrici esperte. A Napoli per confermare i nostri progressi”

Dopo la sosta per l’impegno dell’Italia di Bertolini e la qualificazione ai prossimi Europei, tornerà il campionato di serie A femminile. Sicuramente c’è il duello per il vertice Juventus e Milan, ma anche la rivelazione Sassuolo. Le neroverdi oggi affronteranno il Napoli, sfida intrigante e ne parla in un’intervista il difensore Benedetta Orsi.

Come nasce la tua passione per il calcio e che ne pensi del momento del movimento femminile? “Sin da piccola preferivo giocare a calcio con i maschietti, piuttosto che a pallavolo, come ad esempio le altre bambine. Ho cominciato a giocare nei campetti dietro casa, dove passavo pomeriggi interi, o a scuola nell’ora di ginnastica. Non c’è un vero motivo scatenante, visto che nella mia famiglia sono tutti motociclisti e non sono appassionati di calcio. Il movimento femminile sta crescendo a mio avviso, prima lo si considerava un passatempo, adesso viene visto in maniera diversa e questo è già un passo in avanti non indifferente”.

Nel tuo ruolo di difensore c’è un giocatore o calciatrice al quale ti sei sempre ispirata? “Devo essere sincera, non c’è un calciatore o giocatrice per la quale non mi sono mai ispirata in maniera particolare. Come ruolo ho iniziato come attaccante ed ora sono un difensore, perciò non c’è un idolo per il quale mi ispiro in maniera particolare. Se proprio devo fare un nome dico Valentina Cernoia che mi piace davvero tanto”.

L’attuale classifica dice che siete al terzo posto in classifica. Te lo aspettavi e come giudichi i due pareggi contro il Milan in Coppa Italia? “Fino ad oggi abbiamo raggiunto traguardi importanti, dove l’attuale terzo posto nessuno di noi se lo aspettava, perciò da un lato siamo sorprese. Siamo un gruppo giovane, ma al tempo stesso molto determinato, volenteroso e con tanta voglia di apprendere. Ci alleniamo con l’obiettivo di migliorarci sempre e maturare per raggiungere importanti traguardi. I due pareggi contro l’A.c. Milan da un lato è un rammarico perché non ci hanno consentito di passare il turno, ma dall’altro è stato un altro importante tassello per la crescita del gruppo. Il campionato di quest’anno è ancora più competitivo, con squadre forti e società maschili alle spalle, è certamente importante per l’intero movimento”.

Dallo scorso anno con Sabatino fino ad arrivare questa stagione a Parisi e Pirone, più la giovane Bugeja. Insomma un mix di esperienza e gioventù per il Sassuolo. “Il club ha sempre creduto in noi, che siamo un mix come hai detto tu di giovani con voglia di imparare ed elementi di esperienza. Io ad esempio tra l’anno scorso e quest’anno sto cercando di imparare tanto. Ad esempio Daniela Sabatino per me è stata come una sorella maggiore ed ha dato al gruppo davvero tanto in merito all’esperienza. Quest’anno gli arrivi di Parisi e Pirone hanno aggiunto qualità e quel pizzico di esperienza al gruppo, sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Haley Bugeja invece è una ragazza davvero interessante a livello prospettico, ha una fisicità, oltre ad altre caratteristiche che sono molto importanti che messe a confronto con le coetanee ma anche con calciatrici esperte, la rendono forte sotto tutti i punti di vista”.

Quest’oggi affronterete in trasferta il Napoli femminile già battuto in campionato ed eliminato in Coppa Italia. Quali le insidie maggiori per questa sfida? “Sappiamo che rispetto alla gara vinta in casa all’andata, il Napoli sarà una squadra completamente diversa. In panchina c’è mister Pistolesi che conosco ai tempi dell’Empoli Ladies e sta dando la sua impronta alla squadra. Noi ci siamo preparate nel migliore dei modi, sapendo che non sarà una partita semplice, loro hanno bisogno di punti, ma noi vogliamo proseguire per il nostro percorso e conservare il terzo posto in classifica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

