Enzo Bucchioni, giornalista: “Per la Champions in lizza 6 squadre per tre posti”

In “Arena Maradona”, Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista sportivo:

“L’eliminazione dall’Europa League fa male. Il Napoli sta vivendo un momento particolare. E’ come se si fosse rotto il giocattolo. Bisogna andare piano con i giudizi su Gattuso. Pochi mesi fa ha vinto la Coppa Italia. Ed il Napoli è ancora in grado di poter lottare per la Champions. Tenendo fuori l’Inter. Che, secondo me, vincerà lo scudetto, ci sono in lizza sei squadre per tre posti. Tutto è ancora possibile. D’altra parte, poche settimane fa, il Napoli ha addirittura battuto la Juve”.,

Fonte: Radio Crc