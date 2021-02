DeLa e i tre tecnici per il dopo Gattuso

Il Napoli e Gattuso, ormai si sa, non proseguiranno per la prossima stagione, questo è certo, per questo che il presidente De Laurentiis si guarda intorno per la nuova guida tecnica. I nomi sono tre: ma nessuno di loro è vicino al fatidico sì. Il primo è Roberto De Zerbi e degli allenatori nella lista sarebbe adatto ai calciatori della rosa come modulo e filosofia di gioco. Il secondo è Vincenzo Italiano, il nuovo Sarri e potrebbe rivalutarsi in una piazza come quella partenopea. Infine Juric, con lui ci sarebbe da rifondare la rosa, visto che modulo e idea di gioco sono diverse dai giocatori in organico. AdL non ha ancora deciso, c’è tempo, ma si pensa a conquistare la zona Champions, vero traguardo anche per le casse del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport