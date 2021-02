Da Ospina a Lozano, aggiornamenti in casa Napoli sugli infortunati

In attesa dell’allenamento di oggi, decisivo per mister Gattuso, si inizia lentamente a svuotare l’infermeria in casa Napoli per il finale di stagione. Nella seduta di ieri hanno iniziato ad allenarsi con il gruppo: Ospina, Hysaj e Demme, perciò tranne clamorosi colpi di scena, tutti e tre saranno pronti per il Benevento. Per il resto ancora tempo per gli altri infortunati. Manolas è distorsione alla caviglia e ancora del tempo gli verrà sottratto. Osimhen salterà le sfide contro Benevento e Sassuolo, a causa del trauma cranico, ci vorrà prudenza. Infine Lozano, prosegue con le terapie a causa della distrazione di secondo grado e ancora due settimane di stop. Sicuramente si vede la luce in fondo al tunnel, ma ancora non basta per far sorridere Gattuso e l’ambiente Napoli.

Fonte: CdS