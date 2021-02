Ciro Venerato: “Gattuso ha scelto l’11 da mandare in campo contro il Benevento”

Il Napoli domani giocherà alle ore 18,00 in casa il derby contro il Benevento e mister Gattuso cercherà la migliore formazione da manda in campo domani. A Radio Kiss Kiss, le parole del giornalista della Rai Ciro Venerato. “Napoli in campo con Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. Sarà 4-3-1-2. “Domani @GhoulamFaouzi sarà titolare. Sará lui a sinistra dal primo minuto in #NapoliBenevento”