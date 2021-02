Approfondimento di A. Pisciotta – Napoli/Granada: Analisi goal subito: simile all’andata. Monito per il Benevento

Approfondimento: analisi del goal subito dal Napoli, ieri sera, contro il Granada allo stadio Diego Armando Maradona, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, che ha conseguito l’eliminazione degli azzurri.

Il goal subito dal Napoli al 25′ minuto del primo tempo, è quello che ha abbassato di sicuro il morale degli azzurri, che vanno apprezzati perchè ci hanno provato. Mettendo in campo un atteggiamento positivo, basti vedere il goal fatto al 3′ minuto. Ciò non è bastato agli azzurri in quanto la partita di andata è quella che ha fatto la “differenza” nel doppio scontro.

Analizzando il goal subito possiamo notare che ci sono ancora lacune sulla posizione in fase di non possesso. Infatti (figura 1), si nota che Elmas effettua un pressing in ritardo sull’esterno spagnolo; vicino a lui vediamo che ci sono Bakayoko, Koulibaly e Ruiz che creano superiorità in quella zona del campo, lasciando un 3 contro 3 davanti la porta difesa da Meret; quest’ultimo forse poteva chiamare meglio le marcature in area. Si nota (figura 2) anche che Rahmani segue il movimento di Molina, invece di lasciarlo a Maksimovic; lasciando Montero solo ed indisturbato per il pareggio del Granada.

Un attimo sembra che questo goal subito, lo abbiamo già visto, in maniera simile.

Infatti il primo goal dell’andata contro il Granada, sembra una copia della rete subita ieri.

Allo stesso modo ci sono sempre gli stessi errori in fase di non possesso ed in fase difensiva.

Per il goal dell’andata vi rimandiamo al link qui sotto:

Staremo a vedere il proseguo del Napoli in campionato, con la settimana tipo di allenamento, se questi errori verranno visionati e corretti da parte di mister Gattuso. Sperando nel rientro da parte di tutti gli infortunati, così da raggiungere l’obiettivo di fine stagione.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta