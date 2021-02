Una piccola luce, oltre Ghoulam: Mertens non zoppica più

D’accordo l’eliminazione, ma qualche piccolo segnale è arrivato, soprattutto nel secondo tempo. A parte Ghoulam, autore di 45 minuti di spessore, c’è anche quello di Mertens. Assente da tantissimo e che è mancato tantissimo. L’impressione, fisicamente parlando, è quella di un giocatore ritrovato nonostante la limitata autonomia: Ciro non zoppica, come invece aveva fatto vedere prima della rovinosa caduta, corre veloce sul dritto e nei cambi di direzione. Nei disperati minuti finali, per due volte avrebbe potuto riaccendere la fiammella della speranza ma ha calibrato male il destro solo davanti al portiere spagnolo. Non è un recupero al cento per cento ma Gattuso in campionato potrà giocarsi un’altra cartuccia, sia pure part-time, a partire dal derby contro il Benevento.

Il Mattino