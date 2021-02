Ultime Castel Volturno – Aggiornamenti sugli infortuni in casa azzurra

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti, in vista della sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona contro il Benevento, fischio d’inizio ore 18,00. Squadra divisa in due gruppi, per chi ha giocato contro il Granada, lavoro di scarico in palestra, gli altri sul campo 3 tra fase di torelli e allunghi. A seguire lavoro atletico con esercizi finalizzati e partitina a campo ridotto.

Ospina, Hysaj e Demme hanno lavorato con il gruppo.

Manolas ha svolto lavoro in palestra.

Petagna e Lozano lavoro personalizzato tra palestra e campo.

Fonte: sscnapoli.it