Domani il Bologna ospiterà in casa la Lazio per la quinta di ritorno, ma per il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic non arrivano buone notizie dall’infermeria. Aggiornamenti sul twitter di Alfredo Pedullà

Gli esami cui sono stati sottoposti Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi.

Fonte: alfredopedullà.com