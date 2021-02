Brutte notizie per il Torino di Davide Nicola, in casa granata un altro giocatore positivo. Ora, dopo il rinvio della gara contro il Sassuolo, c’è il rischio di non poter scendere in campo neanche per la sfida con la Lazio. Il club granata ha infatti comunicato la positività di un altro giocatore del gruppo squadra, motivo per cui la ASL dovrebbe intervenire, bloccando la ripresa degli allenamenti.