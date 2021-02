Serie A: chi scende e chi sale? Approfondimento sul campionato

Con la vittoria della Juventus sul Crotone nel monday night si è conclusa la 23° giornata ed ora è già tempo di spostare l’attenzione sul prossimo turno di campionato. Con la perentoria vittoria nel derby Milanese dello scorso fine settimana l’Inter ha consolidato il suo primato in classifica portando a 4 i punti di vantaggio proprio sul Milan e mandando un forte segnale a tutto il campionato. Il ventiquattresimo turno in calendario sembra inoltre essere favorevole ai nerazzurri per allungare ulteriormente il loro vantaggio alla luce dell’impegno casalingo contro il Genoa, mentre i rossoneri dovranno affrontare un’insidiosa trasferta facendo visita ad una Roma in piena lotta per un posto in Champions e reduce da 3 vittorie consecutive negli impegni casalinghi. Proprio come il Verona che però ospiterà un’affamata Juventus che non può più permettersi passi falsi se vuole rimanere aggrappata al treno scudetto.

La 24° di campionato ha in programma anche un agguerrito derby campano tra Napoli e Benevento, dove la prima vorrà riprendere la propria corsa per un posto in Champions e la seconda vorrà continuare ad allontanarsi dalla pericolosa zona retrocessione. E proprio in piena lotta per la salvezza riuscirà il Crotone a ridare speranza al suo campionato superando tra le mura amiche un Cagliari in piena crisi di risultati? Consulta le quote scommesse della Serie A comodamente online e in tempo reale.

SPEZIA – PARMA

L’ultima vittoria del Parma risale al 30/11/2020, 9° di campionato , da allora solo sconfitte o pareggi collezionati dagli Emiliani che si trovano oggi al penultimo posto in classifica ed in piena zona retrocessione. Una loro vittoria infatti viene considerata improbabile a quota 3,15. Il successo della matricola Spezia, che le garantirebbe di navigare in acque più tranquille, viene invece ritenuto più possibile (2,40). Gara considerata sostanzialmente equilibrata vista anche la quota simile per il pareggio (3,15).

BOLOGNA – LAZIO

La Lazio, in piena corsa per un posto in Champions League, e reduce da 7 vittorie negli ultimi 8 incontri, viene data abbondantemente favorita sul campo del Bologna. Una vittoria dei biancocelesti, infatti, viene quotata 2,05 contro i 3,55 degli Emiliani, che galleggiano a metà classifica ma che vorranno approfittare dell’impegno casalingo per allontanarsi dalla zona del pericolo. Ritenuto ancor meno probabile un pareggio vista la alta, ma allettante, quota di 3,60.

VERONA – JUVENTUS

Verona decisamente sfavorito nonostante sia reduce da 3 vittorie consecutive nelle ultime gare casalinghe. Una vittoria dei Veneti, che le permetterebbe di non staccarsi dalla zona per fare sogni Europei, è quotata 5,75. In casa bianconera invece le intenzioni sono quelle di non abbandonare le speranze scudetto, nonostante mister Pirlo sia alle prese con un’infermeria piuttosto affollata. Cosa però che non scoraggia gli scommettitori visto che prevedono una gara a senso unico con una vittoria della Juventus (1,55).

SAMPDORIA – ATALANTA

L’Atalanta è tornata in piena corsa per la conferma di un posto in Champions, a suon di gol e risultati, specialmente in trasferta visto che l’ultima sconfitta risale alla 4° di campionato. Il bottino pieno per gli uomini di Gasperini, infatti, viene considerato molto probabile con una quota di 1,65, anche se i doriani a Genova possono essere un osso duro viste le vittorie illustri già confezionate in questo campionato. Al momento però le opzioni di un pareggio o vittoria casalinga dei blucerchiati vengono ritenute poco probabili, 4,10 per il primo e 4,70 per la seconda.

CROTONE – CAGLIARI

Cagliari per avvicinare un posto salvezza, Crotone per continuare a sperare. Nonostante i soli 3 punti in più in classifica e le nove sconfitte negli ultimi dieci incontri. La vittoria dei Sardi è il risultato più probabile secondo gli scommettitori con una quota di 2,10, mentre quella della matricola Calabrese a 3,25. Meno probabile invece il pareggio (3,65) vista la necessità disperata di punti di entrambe le squadre.

INTER – GENOA

Gara a senso unico quella prevista a San Siro, dove l’Inter non conosce risultato diverso dalla vittoria da 8 giornate consecutive . La vittoria per consolidare il primato in classifica e tenere le inseguitrici a distanza, infatti, viene quotata soltanto 1,18 mentre l’impresa del Genoa a Milano a 13,00.

UDINESE – FIORENTINA

Partita all’insegna dell’equilibrio e dell’incertezza quella di scena ad Udine, dove le due formazioni, entrambe a 25 punti, stazionano nella medesima posizione in classifica. Leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa (2,35) anche alla luce del fatto che i viola non conoscono la parola vittoria in trasferta (3,15) dall’impresa di dicembre in casa della Juventus. Medesima ed interessante la quota (3,15) per il pareggio.

NAPOLI – BENEVENTO

Sebbene il suo andamento nelle ultime giornate sia stato piuttosto altalenante, il Napoli viene visto come il grande favorito di questo derby campano. La vittoria di Insigne e compagni, per non vedersi allontanare le speranze di Champions, viene quotata 1,40 mentre quella degli uomini di Inzaghi, per navigare in acque sempre più tranquille, a ben 6,75. Poco probabile anche un risultato finale in parità quotato 4,90.

ROMA – MILAN

Il big match della 24° giornata va in scena all’Olimpico dove il Milan, se non vuol veder scappare la capolista Inter e rischiare il sorpasso della Juventus, deve battere una Roma che sul campo di casa quest’anno non ha ancora conosciuto la parola sconfitta. Ibra e compagni invece vengono da due passi falsi nelle ultime due giornate ed anche per questa ragione non vengono visti come i favoriti dell’incontro; la loro vittoria a Roma, infatti, è quotata 2,95 mentre quella dei giallorossi padroni di casa a 2,35. Un poco utile pareggio per entrambe le squadre, in chiave scudetto e corsa ad un posto Champions, è considerato il risultato meno probabile a quota 3,40.