PRIMAVERA 2 – Stop di una decina di giorni per il Napoli, causa Covid

Il Covid-19 colpisce il mondo del calcio, compreso il settore giovanile, dove vede coinvolto anche il Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione. L’Asl Napoli 2 ha deciso di mettere in isolamento il gruppo squadra per una decina di giorni, vista la positività di alcuni ragazzi. Gli azzurrini avrebbero dovuto giocare contro lo Spezia allo stadio “C. Piccolo” di Cercola domani. Sicuramente neanche per la trasferta di Lecce, ma se tutto dovesse andare bene, si tornerà in campo in Abruzzo contro il Pescara il giorno 13 Marzo.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno