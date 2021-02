Napoli-Benevento, riparte la corsa al quarto posto: curiosità, quote e statistiche sul derby

Dopo l’amara delusione dell’eliminazione dall’Europa League per mano degli spagnoli del Granada, il Napoli si rituffa immediatamente sull’unico fronte in cui è rimasto impegnato: il campionato.

Per raggiungere il difficile obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, gli azzurri non dovranno però quasi più fallire un colpo da qui fino alla fine della stagione, fin dalla sfida del pomeriggio di domenica (ore 18:00) quando andrà in scena il derby campano contro il Benevento.

Secondo i bookmaker, la vittoria dei partenopei è quotata a 1,45 contro il 5 offerto per il pareggio e il 7 offerto per il successo degli ospiti.

Sembrano così lontani i tempi dell’ultimo (e unico) precedente in A giocato a Napoli tra le due compagini. Era il settembre 2017 quando il Napoli di Sarri travolse per 6-0 il Benevento all’interno di una striscia di vittorie iniziali consecutive che arriverà fino a otto.

La quota per un nuovo 6-0 si aggira intorno al 100… e pensare che se davvero accadesse questo risultato finale, il Napoli diventerebbe la prima squadra della storia della massima serie a riuscire a vincere tre partite in un solo campionato con questo punteggio (dopo i 6-0 già inflitti in stagione a Genoa e Fiorentina), ma col Napoli di questi tempi, sarebbe un po’ come sbancare ai giochi casinò.

In quell’ultimo precedente del 2017, mattatore fu Dries Mertens con una tripletta. Il belga, tornato in campo nell’ultima mezz’ora contro il Granada dopo l’infortunio alla caviglia, potrebbe avere contro i sanniti un minutaggio ancora maggiore. Sarà comunque davvero difficile vedergli segnare nuovamente tre reti (quota 30).

La gara di andata a Benevento ha già segnato un record nella storia della Serie A: è stata infatti la prima partita in cui sono andati a segno due fratelli da avversari. E’ capitato naturalmente a Roberto e Lorenzo Insigne.

Interessante vedere come i bookmaker interpretino questa sfida “fratricida” in questa partita di ritorno:

Lorenzo segnerà più di Roberto: quota 2,50

Roberto segnerà più di Lorenzo: quota 7

Lorenzo e Roberto segneranno lo stesso numero di gol: quota 1,30

A dispetto di quello che è sicuramente il feeling dei propri tifosi, il Napoli è reduce da 3 vittorie consecutive in casa nelle quali ha anche mantenuto la porta inviolata:

Napoli-Fiorentina 6-0

Napoli-Parma 2-0

Napoli-Juventus 1-0

Riusciranno gli azzurri a proseguire questa striscia di vittorie e clean sheet? La quota per questa evenienza è 2,50. Vediamo il dettaglio di tutte i possibili esiti di questa speciale combo (1X2 + Goal/No Goal):

1 + NOGOAL: 2,50

1 + GOAL: 2,70

X + NOGOAL: 20

X + GOAL: 5,5

2 + NOGOAL: 15

2 + GOAL: 10

Foggia: “Contro il Napoli partita speciale”

A inizio settimana, il direttore sportivo dei sanniti Pasquale Foggia aveva parlato in questi termini del momento degli azzurri e di quanto senta la sfida contro la squadra della sua città.

“Con Gattuso ci ho giocato contro tante volte, mi è capitato anche di starci un ritiro intero al Milan in camera assieme. Il calcio all’esterno si vive di umori e lo sappiamo bene, senza andare nella profondità delle situazioni. Io personalmente conosco Rino, so quello che trasmette ai calciatori ma agli uomini. Sono sicuro e convinto che lui stia facendo il meglio per cercare di portare il Napoli in classifica dove doveva essere all’inizio.

Napoli-Benevento? Partita molto sentita anche per me, sono tifoso del Napoli, nato e cresciuto a pochi passi dallo stadio. Sono quelle gare che non mi fanno dormire la notte. Poi oggi lo stadio si chiama Maradona, sarà un’emozione doppia. Momento difficile? Da un lato pensi che se stanno alla grande la perdi, se stanno male pensi che non possano perderle tutte. Il Napoli ha calciatori forti ma noi per come prepariamo le nostre gare stiamo attenti all’avversario e alle nostre caratteristiche”.