Moviola – Siebert e gli assistenti attenti negli episodi decisivi

L’arbitro Siebert e gli assistenti non sbagliano negli episodi decisivi.

Due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo: al 5’ gol è Puertas in offside, al 47’ Di Lorenzo. In entrambi i casi segnalazioni corrette poi confermate dal check Var. Una curiosità: al video la tedesca Bibiana Steinhaus, primo arbitro donna in Bundesliga.

Decisione corretta anche nel secondo tempo: al 7’ tocco di Insigne e tiro respinto di Elmas, posizione regolare sancita dalla moviola.

Anche la gestione della gara del fischietto Siebert, al debutto contro Napoli e Granada, appare senza macchie. All’inizio lascia molto correre, dopo mezz’ora il match si incattivisce e lui estrae sei cartellini gialli in appena cinque minuti per placare gli animi.

Rischiano di più Kenedy e Politano: al 36’ testa contro testa prolungato, Siebert li grazia perché il contatto non degenera in rissa. Raffica di gialli anche nel finale. Fonte: CdS