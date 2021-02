Domani sera è la penultima puntata del programma “C’è posta per te” condotto da Maria De Filippi e tra i vari ospiti del programma ci sarà anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, mentre per il mondo dello spettacolo ci sarà Gerry Scotti. Per i tifosi azzurri una puntata da non perdere.

Fonte: napolimagazine.com