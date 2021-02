L’ex Maurizio D’Angelo, ecco il “napoletano” che guiderà domenica il Benevento

Domenica alla guida del Benevento vista la squalificà di Inzaghi , ci sarà il “napoletano” Maurizio D’Angelo

Di sicuro non sarà una partita come le altre per D’Angelo che nato a Napoli, si è poi trasferito con la famiglia a Vicenza. Il tecnico sannita ha legato la sua carriera di calciatore al Chievo dove ha militato per 12 stagioni e di cui è stato a lungo il capitano . D’Angelo è un ex a tutti gli effetti avendo indossato nella stagione 2003/2004 la maglia azzurra, con 15 presenze. La sua carriera di allenatore inizia sempre nelle fila dei clivensi per poi entrare a far parte dello staff di Gigi Del Neri,come responsabile della fase difensiva prima alla Juve poi al Genoa ed infine al Verona . Dal 28 giugno 2016 diventa il vice di Filippo Inzaghi sulla panchina del Venezia in Lega Pro. Nel 2018 segue Inzaghi come vice anche sulla panchina del Bologna per poi approdare al Benevento .

A cura di : DAVIDE D’ANGELO