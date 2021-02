Le colpe dell’arbitro! Gattuso vira anche su altre responsabilità: “Si è giocato poco”

Gattuso parla del match contro il Granada. «Non è mancato nulla, abbiamo preso un gol assurdo anche stavolta, dopo un tiro rimpallato. Dobbiamo essere orgogliosi e rammaricati. Chi ci rappresenta si deve far rispettare un po’ di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Nel primo tempo abbiamo giocato 16-17 minuti di tempo effettivo, nel secondo tempo non vi dico. L’arbitro va là e si fa giocare, non si può perdere tre minuti ogni volta. Se lo fa un’italiana viene massacrata su tutti i giornali». Fonte: Il Mattino