L’autocritica di Zielinski: “Abbiamo sbagliato proprio dopo il mio gol”

Il Napoli sa di non avere alibi e che non può andare a cercarseli. Fa autocritica, come giusto che sia. La fa anche Zielinski, ancora tra i migliori in campo. Il polacco aveva acceso il sogno con il suo gol dopo appena tre minuti. «Invece abbiamo sbagliato proprio in quei momenti, avremmo dovuto continuare ad attaccare per cercare subito la seconda rete che li avrebbe mandati al tappeto. Eravamo superiori ma proprio in quella fase abbiamo smarrito la cattiveria, nonostante un bel secondo tempo e le tante occasioni sprecate nella parte finale della partita. Dispiace per tutti, soprattutto per i tifosi che ci hanno caricato tanto in questi giorni difficili».

Zona Champions è la parola d’ordine dello spogliatoio, l’unico sussulto di una stagione fin qui fallimentare. «È arrivata l’ora di spingere al massimo in campionato, a cominciare dal derby di domenica da vincere a tutti i costi. Squadra e allenatore sono uniti, vogliamo concentrarci sul campionato per conquistare il miglior piazzamento possibile e tornare in Europa da protagonisti».

Il Mattino