Kalidou Koulibaly: “Peccato, ma ora dobbiamo staccare il pass per la Champions”

Dopo il periodo di stop, causa Covid-19, il Napoli ha ritrovato dal primo minuto Kalidou Koulibaly e tutto sommato le risposte sono state confortanti. Gara sufficiente, anche se con qualche piccola sbavatura nella ripresa. A fine gara le parole del difensore senegalese. “E’ vero che contro il Granada potevamo fare di più, però ci abbiamo provato fino alla fine della gara per riaprirla completamente. Uscire ai sedicesimi di finale di Europa League è un duro colpo. Il pareggio degli spagnoli ci ha spiazzato, come l’andata si sono chiusi, senza concederci molto. Nonostante ciò ce l’abbiamo messa tutta, ma non è andata. Peccato, ma ora dobbiamo mettercela tutta per staccare il pass per la zona Champions”.

Fonte: Corriere dello Sport