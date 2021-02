Juventus-Napoli, fissata la data del recupero di campionato

Manca solo l’ufficialità ma molto probabilmente la gara di recupero Juventus-Napoli sarà mercoledì 17 Marzo. La partita che non si disputò il 4 Ottobre, per l’Asl 2 che impedì la partenza degli azzurri verso Torino, visto i casi Covid nel Genoa e le positività di Elmas e Zielinski. Sull’orario si dovrebbe giocare nel pomeriggio tra le ore 18,00/18,45. Il calendario sarebbe intenso visto che in quella settimana si giocherà prima al “Meazza” contro il Milan e poi la domenica all’Olimpico contro la Roma. Gattuso ovviamente si augura che in quelle gare di recuperare gli infortunati, ma ora sono tutte finali e quindi una vale l’altra.

Fonte: CdS