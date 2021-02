In Inghilterra l’elogio di Davide Ancelotti: ma non era solo il figlio di Carlo?

“Anomalo, unico, che sembra nuotare contro le tendenze moderne e non è stato privo di critiche”, così, l’autorevole giornale inglese The Athletic definisce il sistema difensivo dell’ Everton. E a badare a quest’aspetto c’è Davide Ancelotti. Quello che a Napoli era considerato “un problema”, solo il figlio di Carlo. Seduto in panchina perchè figlio di cotanto padre. In Inghilterra Davide Ancelotti invece è in questo momento al centro della discussione tattica. Per il suo lavoro. Secondo i principali osservatori, ha radicalmente rivoluzionato gli schemi difensivi in particolare sui calci piazzati. “Non molto tempo fa, sotto Marco Silva, i calci piazzati erano un punto di debolezza” continua il giornale e afferma: “Le cose sono migliorate dall’arrivo di Ancelotti nel dicembre 2019. Il figlio e assistente Davide è stato incaricato di lavorare sui calci piazzati e su altri aspetti molto particolari in allenamento. A 31 anni, Ancelotti Jr è visto come un astro nascente, con un brillante curriculum che include Real Madrid e Bayern Monaco. Un membro dello staff molto amato dai giocatori, e i suoi metodi sono stati evidenti fin dall’inizio della stagione“.