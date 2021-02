Il Mattino, l’ attacco azzurro – Gli esperimenti non funzionano

Giocatori fuori posizione, ruoli adattati. E’ questo soprattutto l’attacco azzurro nella gara contro il Granada. Nessuno discute l’impegno, ma davvero gli esperimenti non danno alcun frutto. I voti de Il Mattino:

5 POLITANO

Il ruolo della punta non gli appartiene. Non è mai nel vivo del gioco e dai suoi piedi non si accende mai la miccia del pericolo in avanti. Col passare dei minuti tempo sparisce e nel secondo tempo la sua presenza è quasi impalpabile. Nessun tiro realmente pericoloso.

5,5 INSIGNE

La voglia e l’impegno sono fuori di ogni dubbio. Ma non bastano. Così come non basta l’assist per il gol del 2-1 di Fabian Ruiz. Impegna seriamente il portiere del Granada con una punizione calciata quasi perfetta. Rui Silva e la traversa ci mettono del loro e gli negano la gioia del gol.

4,5 ELMAS

Gattuso lo sperimenta nell’ennesima posizione: quarto di centrocampo a sinistra. L’esperimento non funziona e infatti l’assist per il pari del Granada arriva dalla sua corsia, mal presidiata. Nella ripresa fallisce un gol facile facile tirando addosso al portiere.