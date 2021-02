Il Mattino – Dalla panchina azzurra gli unici segnali positivi

Una serata complicata, come tutte quelle di questo periodo. Ma dalla panchina arriva qualche segnale positivo. Ghoulam come non lo si vedeva da tempo ed un Mertens che, almeno, non zoppica più. Il Mattino dà le sue valutazioni:

6,5 GHOULAM

La prima mossa di Gattuso, e probabilmente anche la più azzeccata. Perché l’algerino si mette a correre a tutta fascia provando a innescare le punte con i suoi cross sempre ben calibrati. Con un colpo di testa in mischia va a un passo dal gol del 3-1. Incide in maniera molto utile.

5 MERTENS

Non si vedeva dalla gara di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta e infatti non ha la gamba dei tempi migliori. Pochissimi palloni giocabili sui piedi, ma anche pochi guizzi degni della sua classe. Il fatto che sia tornato a disposizione di Gattuso è forse l’unica buona notizia di una serata da dimenticare.