Il futuro di Cristiano Giuntoli potrebbe tingersi di viola

Il contratto che lega Cristiano Giuntoli al Napoli è ancora lungo, ma è ormai noto ed evidente che il rapporto con il presidente De Laurentiis sia ai minimi storici. Per cui l’attuale ds azzurro valuta il suo futuro. Un futuro che potrebbe tingersi di viola. Commisso e la Fiorentina vogliono consolidare il proprio progetto sportivo, le difficoltà delle ultime stagioni hanno suggerito una ventata di novità, non solo in panchina. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it in casa gigliata, per rivitalizzare questo progetto, si pensa di arricchire l’area tecnica proprio con l’arrivo di Cristiano Giuntoli.