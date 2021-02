Furio Focolari, giornalista: “Gattuso grande allenatore”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’ Furio Focolari, giornalista:

“Quello che fanno a Meret è deprecabile. Non sapevo si facesse questa critica su di lui. Io vorrei Meret. E mi sono chiesto più volte perché Gattuso gli preferisse Ospina. Gattuso cambia aria? Vista da fuori, penso che la cosa migliore per il Napoli, sarebbe quella che a cambiare aria fosse De Laurentiis. La colpa è sicuramente sua. La colpa è di De Laurentiis. E di chi lo accompagna da vicino. Se spendi tutti quei soldi per Osimhen, non è colpa mia! Il Napoli è una grande rosa, a parte Mario Rui. Il problema è il caos che lui riesce a creare. Che ha avuto con tutti gli allenatori. Quello che ha fatto alla squadra. Con tutti i casini che si sono creati. Nessuno lavora sereno. A parte gli investimenti sbagliati. L’anno scorso stava per prendere Pepè. A quella cifra. Che sarebbe stato un altro flop. Ma io mi riferivo all’atmosfera. Mai serena, a Napoli. La Lazio non è superiore al Napoli. Sta facendo meglio del Napoli. Inzaghi sono cinque anni che è lì. A Napoli si cambia allenatore ogni cinque minuti. Io credo che Gattuso sia un signor allenatore. Che ha avuto un sacco di problemi. E che ha avuto anche problemi fisici. E non mi venite a dire che quel problema lì non abbia influito. Non sarà Guardiola. Ma è un buon allenatore. Credo sia un allenatore capace. Che avrebbe bisogno di essere stimato. Lui si assume sempre tutte le responsabilità. E non sempre sono sue. Come, ad esempio, in partite come contro lo Spezia”.

Fonte: Radio Punto Nuovo