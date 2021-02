[Formazioni] Napoli-Benevento, Gattuso torna alla difesa a 4. I sanniti si affideranno a Lapadula

Domenica alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Benevento per la quinta di ritorno di campionato. Per Gattuso c’è ancora emergenza, diverse le assenze, ma con qualche certezza in più. Rispetto al match contro il Granada la difesa sarà a 4, con Mario Rui a sinistra e Maksimovic al fianco di Koulibaly. In attacco ancora spazio a Politano, con Mertens pronto a gara in corso. Per i sanniti invece tutto sulle spalle di Lapadula in attacco, con Caprari a supporto. Recupera Letizia che però partirà dalla panchina, titolare Depaoli.

Fonte: CdS