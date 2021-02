CALCIO FEMMINILE – Arianna Caruso: “In Inghilterra per le notti magiche a tinte azzurre”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini conquista gli Europei come migliore seconda anche grazie al 12-0 contro Israele. Una delle marcatrici Arianna Caruso ha parlato sui canali social. “Questo gruppo dopo aver conquistato un Mondiale, aver reso fiero un paese intero poteva accontentarsi. Ma l’orgoglio italiano non conosce soste, punta in alto verso un miglioramento continuo e noi ne vogliamo essere testimonianza reale. Tra tante difficoltà aggiorniamo il nostro passaporto europeo e voliamo in Inghilterra dove tra un anno avremo un’altra storia da scrivere. Notti magiche”.

La Redazione