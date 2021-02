Bart Baving (ag. Fifa): “Koopmeiners? Pronto per la serie A”

Quest’anno si è messo in evidenza con la maglia dell’Az Alkmaar e in campionato, a suon di gol e assist. Si tratta del centrocampista Teun Koopmeniers e non è un mistero che piace a club europei. Ne ha parlato al sito minuti di recupero il suo agente Bart Baving.

E quindi la domanda è… dove sarà il suo futuro? “Mancano diversi mesi all’inizio del mercato, a oggi non si può dire. Ciò che posso raccontare è che su di lui ci sono le squadre di tutti i top campionati. Il Coronavirus ha condizionato il mercato e bisognerà capire quanto condizionerà anche il prossimo. Ciò che è certo, lo ripeto, è che per lui è giunto il momento del prossimo step. A ora però, è giusto chiarire che il suo focus è interamente sull’AZ e sul conquistarsi un posto agli europei con l’Olanda. Per guadagnarselo, è all’AZ che deve continuare a dimostrare il suo valore e meritarsi la convocazione in nazionale”.

Ma qual è secondo il suo agente il campionato più adatto a lui, almeno guardando alle sue caratteristiche?“Difficile rispondere a questa domanda, perché a mio avviso uno come lui può giocare in tutti i campionati. Innanzitutto parliamo di un playmaker, nel vero senso della parola, e un playmaker serve a ogni squadra. Le sue capacità nell’impostazione di gioco sono pazzesche e quelle possono fare comodo a tutti, indipendentemente dal tipo di calcio e di campionato”.

Fonte: minutidirecupero.it