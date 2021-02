SKY – Zielinski: “Dopo il gol, avremmo dovuto aggredire gli avversari”

Pronti via, 1-0. L’autore della rete che aveva illuso un po’ tutti, Piotr Zielinski, interviene a fine gara ai microfoni Sky: “Dopo essere andati in vantaggio dovevamo aggredire, creare occasioni, invece no. Non siamo stati cattivi. Nel secondo tempo meglio, ma il gol loro aveva complicato le cose. Ci dispiace, per tutti, dalla società ai tifosi che ci avevano caricato. Adesso è rimasto solo il campionato, dobbiamo concentrarci per cercare di vincere più partite possibili e centrare l’ obiettivo. In Spagna abbiamo pagato un black out, ma speravamo nel ritorno, adesso non ci resta che lavorare per il campionato e superare quest’emergenza. Siamo uniti, noi e il nostro allenatore”