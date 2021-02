SKY – Gattuso: “Preso un gol incredibile; si è visto di tutto in questi 3 giorni”

Rino Gattuso, al termine della gara contro il Granada, interviene ai microfoni Sky: “Anche oggi abbiamo subito un gol incredibile, tre contro uno. Anche con dieci giocatori abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più. Credo che qualcuno debba farsi sentire, in questi tre giorni si è visto di tutto in Europa. Se una squadra italiana avesse fatto quanto fatto oggi dal Granada, sarebbe finita sui giornali. Per ogni intervento persi tre minuti… La squadra deve stare tranquilla, la gente può e deve rompere le scatole solo a me. Essendo io a fare le scelte sono il primo responsabile. Quella che indossiamo è una maglia pesante, ci giochiamo qualcosa di importante, magari senza deprimerci riusciamo a fare un filotto in campionato, Ora sbagliamo molto, ma può accadere se vuoi costruire dal basso di dover ripetere dei concetti. Ghoulam, se gioca così, può essere un rinforzo, certo. Al momento abbiamo bisogno di tutti. Mertens sta molto meglio, ma ovviamente ha bisogno di tempo; Osimhen deve seguire un protocollo. Ha perso conoscenza, ci sono dei tempi da rispettare”