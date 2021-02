Serie A, Torino/Sassuolo verso il rinvio: c’è già il possibile recupero

In casa granata c’è un probabile focolaio Covid. Per cui, stando a quanto si legge stamattina su La Stampa, Torino/Sassuolo va verso un inevitabile rinvio. Nel Torino l’infezione, si parla di variante inglese, ha fermato diversi calciatori e l’ASL cittadina ha fermato gli allenamenti. Cominciano, così, le ipotesi per l’eventuale data da poter utilizzare. Secondo il quotidiano la partita potrebbe essere disputata il 17 marzo e non il 10, come inizialmente si pensava. A rischio peraltro per il Torino anche la partita contro la Lazio, legata ai tamponi di oggi e da giocare eventualmente martedì. Se non dovessero emergere nuove positività, l’ASL potrebbe allentare la presa e consentire al Torino di allenarsi.