Per Mertens un paio di scampoli di gara, poi il Sassuolo

E’ rientrato a Napoli da due giorni, Dries Mertens. Nel suo settennale periodo napoletano non si ricorda mai uno stop così lungo. La caviglia, infortunatasi in quella sfida con l’Inter a Milano, lo ha costretto a fermarsi. In questo periodo, prima di rientrare in Belgio per la riabilitazione, qualche apparizione che aveva evidenziato, palesemente il disagio e il problema. Inutile dire che la sua mancanza sia stata letale per il Napoli di questo momento. Non ha ancora i minuti sufficienti nelle gambe per poter essere protagonista, quindi il suo rientro sarà graduale. Su Il Corriere del Mezzogiorno si legge: “Dries necessita di mettere benzina nelle gambe, è probabile che giochi uno spezzone sia stasera che domenica contro il Benevento per crescere di condizione ed essere così disponibile la prossima settimana a giocare dal primo minuto”. Rientro da titolare, quindi, previsto contro il Sassuolo.