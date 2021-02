Osimhen è smanioso di tornare in campo, ma ci vorrà ancora una settimana

Per fortuna la paura è passata in casa Napoli, dopo il colpo alla testa nel finale contro l’Atalanta e i controlli all‘Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Stasera Osimhen non sarà in campo e neanche per il match contro il Benevento. La sensazione è che se dovesse avere l’o.k. da parte dello staff medico il suo ritorno in campo potrebbe avvenire per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” mercoledì 3 Marzo ore 18,30.

Fonte: Tuttosport