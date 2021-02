Montefusco non capisce! “Traghettatore? Ma se il Napoli è a 4 punti dalla Champions”

Nella lunga intervista rilasciata Il Mattino ( Clicca qui per la versione integrale) a mister Montefusco è stato anche chiesto

Un traghettatore servirebbe, oggi, al posto di Gattuso? «Assolutamente no. Per due ragioni. La prima: il Napoli è a quattro punti dalla zona Champions e può ancora superare il turno in Europa League, peraltro stanno rientrando giocatori importanti. La seconda: chi accetterebbe un incarico a tempo? Nell’attuale Napoli non c’è un uomo società come lo ero io alla fine degli anni ‘90, con risultati importanti anche nel settore giovanile. Nel ‘97, poche settimane prima di sostituire Simoni, lamia Primavera aveva vinto la Coppa Italia contro la grande Atalanta di Prandelli».

F. De Luca (Il Mattino)