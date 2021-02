LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Granada, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per il Napoli, Lorenzo Insigne, per il Granada, il difensore German

Napoli (3-4-2-1) – Meret; Rrahamani, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas, Insigne (C), Zielinski, Politano A disp. Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Mertens, Ghoulam, Costanzo, D’Agostino, Cioffi, Labriola All. Gattuso

Granada (4-2-3-1) – Rui Silva; Neva, Domingos Duarte, German (C), Foulquier, Brice, Montoro, Kenedy, Gonalons, Machis, Molina A disp. Banacloche, Fabrega, Nehune Perez, Soldado, Antonio Puertas, Victor Dias, Vallejo, Herrera, Aranda, Isma Ruiz, Torrente Navarro All. Diego Martinez

Arbitro: Daniel Siebert; Ass1: Jan Seidel; Ass2: Dominik Schaal; IV: Daniel Shlager; VAR: Christian Dingert; AVAR: Bibiana Steinhaus

17,25 – Il Granada lascia l’Hotel e si avvia verso lo stadio Diego Armando Maradona dove alle ore 18,55 sfiderà il Napoli.

17,14 – Secondo il collega di Sky Francesco Modugno il Napoli giocherà con il 3-4-1-2. Elmas esterno di centrocampo. Mentre in attacco Insigne e Zielinski alle spalle di Politano.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,55, il Napoli affronterà per il ritorno dei sedicesimi di Europa League il Granada. Gli azzurri cercheranno di rimontare il 2-0 subito in Spagna. Le assenze saranno tante, ma la voglia di provarci non mancherà. Per gli azzurri ancora diverse assenze come: Manolas, Lozano, Osimhen, Hysaj e Demme. Per gli ospiti out invece Milla e Luis Suarez. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione