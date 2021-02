Il Pres. albanese è categorico: “Niente Napoli, Reja non può fare doppio ruolo”

Di nomi ne sono stati fatti, di telefonate anche. Con il Napoli in evidente difficoltà si è molto parlato di “traghettatori”. Ed in nome di Edy Reja è stato fatto. In merito a questo Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo Uefa e Presidente della Federazione calcistica albanese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Il C.T. Reja a Napoli come traghettatore al posto di Gattuso? Mi sono giunte queste voci, ma non so nulla. Il Napoli non mi ha mai contattato e Reja non mi ha detto della possibilità di svolgere un doppio lavoro da C.T. e allenatore. Ma preciso sin da adesso che è una possibilità da escludere categoricamente: non si può fare, un allenatore non può essere contemporaneamente in una Nazionale ed in un club. Non potrà accadere”.