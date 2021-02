Gattuso ha vissuto la remuntada del 2005 e sfiorato l’impresa. Stasera ci riprova

Quando hai vissuto in prima persona serate come quella del 25 maggio 2005, allora nessuna rimonta ti sembrerà mai impossibile. Gennaro Gattuso quella volta c’era. Era in campo a Istanbul per la finale di Champions tra Milan e Liverpool. I rossoneri chiusero il primo tempo in vantaggio 3-0, ma dalla Turchia ritornarono a mani vuote. I Reds, in appena 45′ riuscirono a recuperare le tre reti di svantaggio, portare la sfida ai supplementari e addirittura vincerla ai rigori. Ecco perché oggi l’allenatore del Napoli non può che pensare positivo. Anche gli azzurri oggi dovranno fare tre reti, ma di tempo a disposizione ne avranno esattamente il doppio. B. Majorano (Il Mattino)