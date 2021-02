Gallo a CRC: “Troppo tardi per un esonero, fondamentale la scelta del DS”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore di ‘IlNapolista.it’. “Non credo che Gattuso rischi la panchina in caso di sconfitta contro il Granada – ha detto Massimiliano Gallo a Radio Crc – a questo punto della stagione, credo che De Laurentiis voglia concludere l’annata con l’attuale tecnico del Napoli per poi aprire un nuovo ciclo in estate. Non mi aspetto l’esonero di Gattuso, perché nonostante le tante occasioni avute in precedenza, il presidente non ha mai voluto prendere questa decisione prima d’ora”. In bilico pure la posizione di Giuntoli. Uno dei possibili sostituti potrebbe essere Petrachi. “Petrachi è un ottimo dirigente – ha detto Massimiliano Gallo a Radio Crc – il Napoli avrebbe bisogno di un direttore sportivo che conosca il mercato alla perfezione. Magari quanto Luis Ocampos, che ha permesso al Lille di guidare il campionato francese nonostante le cessioni milionarie. Per me la scelta del ds è ancora più decisiva di quella relativa al nuovo allenatore”.