Europa League – Pari M.United, poker Tottenham, fuori Leverkusen

Tante sorprese nelle gare di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League delle ore 21. In scioltezza il Manchester United, che forte del 4-0 dell’andata fa 0-0 con la Real Sociedad, e il Tottenham, che dopo il poker all’andata ne rifila un altro al Wolfsberger, e passano agli Ottavi di finale. Clamorosa eliminazione del Bayer Leverkusen, che cade 2-0 in casa con lo Young Boys dopo il ko all’andata e saluta l’Europa League. Svizzeri agli Ottavi. Fuori anche il Leicester, sconfitto 2-0 dallo Slavia Praga dopo lo 0-0 dell’andata, che premia i cechi. Passano il turno anche Dinamo Zagabria (1-0 al Krasnodar), Dinamo Kiev (1-0 in Belgio con il Bruges) e Olympiacos (ko 2-1 in Olanda con il PSV ma passa grazie al successo 4-2 dell’andata). Domani sorteggi degli Ottavi