Europa League – Milan pari di sofferenza, Roma in scioltezza

Missione compiuta per Milan e Roma che centrano l’obiettivo nel ritorno dei 16esimi di ifnale di Europa League. Soffre tantissimo il Milan, che dopo il 2-2 pareggia 1-1 anche a Milano contro la Stella Rossa di Belgrado ma accede comunque agli Ottavi di finale. Al vantaggio milanista di Kessie su rigore risponde Fardou. Tutto facile invece per la Roma che bissa il successo dell’andata, battendo per 3-1 il Braga con le reti di Dzeko, Perez e Mayoral, in mezzo l’autogol di Cristante e avanza agli Ottavi.