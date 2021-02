Domingo Duarte (dif. Granada): “A Napoli dovremo giocare per vincere

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà il return-match dei sedicesimi di finale di Europa League tra il Napoli e il Granada. Gli spagnoli cercheranno di gestire il 2-0 dell’andata, anche se il difensore centrale Domingos Duarte non è d’accordo. “La squadra azzurra dovremo attaccarla e puntare alla vittoria. Gestire la partita non è nel nostro stile. I favoriti? Non mi piace parlarne, perchè ogni partita fa storia a se. Comunque scenderemo in campo per ottenere il massimo”.

Fonte: gianlucadimarzio.com