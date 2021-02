Diego Martinez (all. Granada): “A Napoli per attaccare e non difendere il 2-0”

Il Granada contro il Napoli, cercherà di gestire il 2-0 dell’andata ottenuto in Spagna, anche se ci sono alcuni dubbi di formazione. Ieri pomeriggio le parole in conferenza stampa del tecnico Diego Martinez. “Per i ragazzi è un sogno giocarsi la qualificazione contro il Napoli, ma sappiamo che non sarà semplice. Loro sono una squadra esperta, sa giocare certe gare e daranno il massimo. Non potrò contare su Milla, mentre sono in dubbio Herrera e Soldado, perciò dovremo fare una gara perfetta. Ce la vogliamo giocare a viso aperto, senza pensare di gestire il 2-0 dell’andata. Sappiamo che la nostra difesa ha subito 40 gol, ma non cambierei la classifica attuale e il nostro atteggiamento con nessun’altra cosa. Siamo partiti dalla seconda divisione e domani ci giochiamo gli ottavi di finale, se qualcuno me lo avesse detto avrei detto che erano pazzi”.

Fonte: Fulvio Padulano CdS